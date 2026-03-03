la pennicanza salta un ospite mediaset poi avvistato a sanremo

La Pennicanza, programma televisivo, ha annunciato di aver cancellato la partecipazione di un ospite di Mediaset. Poco dopo, l’individuo in questione è stato visto a Sanremo. Fiorello, noto personaggio pubblico, ha commentato la vicenda attraverso alcune dichiarazioni. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori. La vicenda si è rapidamente diffusa nel mondo dello spettacolo.

Salta un ospite Mediaset a La Pennicanza, che in seguito viene avvistato a Sanremo: il racconto di Fiorello e cosa sarebbe accaduto. In queste ore Fiorello non ha perso occasione per lanciare alcune frecciatine a Mediaset. Stando a quanto raccontato dal presentatore, uno dei volti del Biscione sarebbe dovuto essere ospite a La Pennicanza. La persona in questione, la cui identità resta avvolta nel mistero, avrebbe chiesto al conduttore stesso di poter prendere parte a una puntata del programma Rai. Quando però avrebbe chiesto il permesso a Mediaset per partecipare alla trasmissione, l’azienda avrebbe risposto di no. Ma non solo. Dopo l’ospitata saltata a La Pennicanza, questa stessa persona sarebbe stata avvistata non solo a Sanremo, ma anche in altri programmi Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it

