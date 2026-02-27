Non sarà al Festival Sanremo 2026 l’ospite più atteso salta all’ultimo

L’ospite più atteso del Festival di Sanremo 2026 ha deciso di non partecipare, annunciando la sua assenza all’ultimo minuto. La scelta sorprende gli organizzatori e i fan, creando un effetto immediato sull’andamento dell’evento. L’assenza di questa figura chiave modifica le aspettative e i programmi previsti per la serata finale. La notizia si diffonde rapidamente tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il Festival di Sanremo 2026 viene travolto da un caso inatteso che rischia di cambiare gli equilibri della serata più attesa. A poche ore dal penultimo appuntamento sul palco dell'Ariston, un ospite annunciato e dato per certo avrebbe deciso di non presentarsi. Una scelta maturata all'ultimo minuto, quando tutto sembrava ormai definito nei dettagli organizzativi e nella scaletta. Un'assenza che pesa, soprattutto perché arriva in un momento delicato della kermesse, già al centro di polemiche e tensioni. Secondo quanto appreso da Fanpage, l'ospitata era stata pianificata con largo anticipo.

SANREMO 2026: OSPITI CONFERMATI E ATTESI

Perché Arianna Fontana non sarà al Festival di Sanremo? Cosa è successoL'atleta italiana di short track più medagliata di sempre (14 podi) è stata bloccata da un'influenza: «Ha 40 di febbre» ha spiegato la Rai ... corriere.it

Sanremo 2026, forfait all’ultimo: Non ci saràUn grande ospite annunciato al Festival di Sanremo 2026 non ci sarà. Ecco cosa è successo ad Arianna Fontana, campionessa plurimedagliata. newsmondo.it

Stasera, durante il Festival di Sanremo, ci sarà anche Paolo. Paolo è un ragazzo di Albenga che nel maggio 2024 è stato vittima di una violenta aggressione: emorragia cerebrale, coma, tetraplegia. Da agosto 2024 è accolto nel nostro Centro di La Spezia, - facebook.com facebook

Conferenza stampa #Sanremo2026, in diretta Carlo Conti e Laura Pausini: il Festival sarà dedicato a Pippo Baudo x.com