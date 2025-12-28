“Thieving Days (Giorni di Furto)” è il nuovo cortometraggio indipendente scritto e diretto da Clara Ferri, sceneggiatrice e regista cesenate molto conosciuta a Cesenatico (i suoi genitori gestiscono “La Sardineria” di viale Roma), che ha scelto di condividere con il pubblico un sogno nato tra la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - La regista cesenate Clara Ferri torna in Romagna e lancia la campagna GoFundMe per il suo nuovo corto in pellicola 16mm

