Bus corsi per autisti | prosegue l’Academy promossa da Arriva

Arriva continua la sua Academy dedicata ai corsi per autisti di autobus, con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di personale qualificato nel trasporto pubblico. La formazione offerta si inserisce in un percorso che mira a facilitare l’assunzione, contribuendo a rafforzare il servizio e garantire standard elevati di sicurezza e professionalità. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno di Arriva nel migliorare la qualità del trasporto pubblico locale.

TRASPORTO PUBBLICO. Per contrastare la carenza di personale, l’azienda accompagna la formazione al contratto di assunzione. Trasporto pubblico, torna l’Arriva Academy: a Bergamo formazione gratuita per i nuovi autisti. Il settore del trasporto pubblico locale (Tpl) continua a misurarsi con la carenza di personale conducente, una sfida che Arriva Italia ha deciso di affrontare puntando sulla formazione diretta e sull’inserimento lavorativo immediato. È stata infatti annunciata l’11esima edizione dell’Arriva Academy nella nostra provincia, un percorso che offre ad aspiranti autisti la possibilità di conseguire gratuitamente le abilitazioni necessarie per intraprendere questa professione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

