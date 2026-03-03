La Padova ebraica e la sua sinagoga

La Sinagoga Italiana di Padova, fondata nel 1548, continua a essere il principale luogo di culto della comunità ebraica locale. La struttura, che ha attraversato secoli di storia, rimane aperta a chi desidera partecipare alle cerimonie religiose e mantenere vive le tradizioni. La comunità di Padova si riunisce regolarmente in questo edificio, simbolo di una presenza storica e culturale radicata nel tempo.

La Sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico.L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro- in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Il rotolo della sorte: colori e parole dal libro di Ester", la visita speciale a tema Purim al Museo della Padova EbraicaDomenica 15 marzo, alle ore 11 e alle ore 16, ti aspettiamo al Museo per una visita speciale dedicata a Purim, uno degli appuntamenti più...

Convegno studi al Museo della Padova Ebraica: "Genocidio, storia e definizioni"Un’importante occasione di riflessione e approfondimento attende la cittadinanza: mercoledì 21 gennaio, alle ore 15, il Museo della Padova Ebraica...

Contenuti e approfondimenti su Padova ebraica

Temi più discussi: Al museo della Padova ebraica la nascita della Polizia Scientifica; Il rotolo della sorte: colori e parole dal libro di Ester, la visita speciale a tema Purim al Museo della Padova Ebraica; Nota della Diocesi – Il metro della pace come unità di misura; Ghetto, controlli rinforzati: militari in assetto di guerra. Porto e stazioni presidiate.

Il rotolo della sorte: colori e parole dal libro di Ester, la visita speciale a tema Purim al Museo della Padova EbraicaL’evento dura circa 1h e 30m ed è adatto ad ogni tipo di pubblico. Visita Purim 15 euro Intero | 10 euro Ridotto; Visita Purim + Sinagoga 20 euro Intero | 12 euro Ridotto. padovaoggi.it

Al museo della Padova ebraica la nascita della Polizia ScientificaGiovedì 26 febbraio ore 17.45 al Museo della Padova Ebraica in via delle Piazze 26 si racconta la nascita della Polizia Scientifica: con la presentazione del volume Salvatore Ottolenghi, inventore de ... difesapopolo.it

PADOVA, PRESENTAZIONE A SORPRESA Il noto giornalista di discendenza ebraica David Parenzo è stato costretto a spostare la presentazione del suo nuovo libro “Lo scandalo Israele” in un luogo segreto dopo minacce e tensioni legate ai contenuti e all - facebook.com facebook