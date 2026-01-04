A1 femminile Bergamo e Busto vanno a caccia di punti pesanti in chiave playoff
Bergamo e Uyba Busto Arsizio si affrontano in un incontro di campionato con l’obiettivo di riscattarsi dopo l’eliminazione in coppa Italia. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di accumulare punti utili in chiave playoff, mantenendo alta la competitività e il ritmo della stagione. Una sfida che, senza enfasi, mira a consolidare le posizioni in classifica e a proseguire con determinazione il cammino nel campionato.
Bergamo e Uyba Busto Arsizio in campo per dimenticare l’eliminazione in coppa Italia ma soprattutto per centrare punti importanti in chiave playoff. La Volley Bergamo 1991, eliminata da Conegliano in Coppa Italia poco prima di Capodanno al termine comunque di una buona prestazione, ospita oggi pomeriggio alle 17 nel salotto della ChorusLife Arena la Reale Mutua Fenera Chieri quarta della classe (con una partita in meno di Novara terza) e ormai da qualche anno una certezza ad alto livello del campionato italiano. Sicuramente le piemontesi sono favoritissime ma la Volley Bergamo ha dimostrato, anche contro la prima della classe, di essere in forma e di poter mettere in difficoltà qualsiasi formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia esce senza punti anche da Busto Arsizio
Leggi anche: LIVE Milano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Paola Egonu trascina la Numia a tre punti fondamentali
Coppa Italia di pallavolo femminile 2025/26: programma, calendario e dove vedere la prossima edizione; Dove vedere in tv la Coppa Italia di volley femminile oggi: orari martedì 30 dicembre, programma, streaming; Serie A1 Tigotà – Big match Conegliano-Novara, scontro diretto in coda alla classifica tra Monviso e Firenze; Cervellin ha rivilitalizzato il Bergamo 1991: «Ma voglio più aggressività e cattiveria».
A1 femminile. Bergamo e Busto vanno a caccia di punti pesanti in chiave playoff - Bergamo e Uyba Busto Arsizio in campo per dimenticare l’eliminazione in coppa Italia ma soprattutto per centrare punti ... msn.com
Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 4 gennaio, programma, streaming - La 18ª giornata della Serie A1 Tigotà entra nel vivo nella giornata di domenica 4 gennaio, con un programma ricco di incroci significativi che arrivano a ... oasport.it
Il Volley Bergamo fa soffrire la corazzata Novara e strappa un punto prezioso - Alla seconda partita con il nuovo allenatore, il Volley Bergamo strappa un punto sul campo della terza della classe Novara ... ecodibergamo.it
https://www.100torri.it/2026/01/02/pallavolo-a1-femminile-chieri-76-apre-il-2026-a-bergamo/ - facebook.com facebook
Volley femminile, Antropova dirompente e Scandicci vola. Novara cade a Chieri, Bergamo si rialza - x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.