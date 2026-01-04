a1 femminile bergamo e busto vanno a caccia di punti pesanti in chiave playoff

Bergamo e Uyba Busto Arsizio si affrontano in un incontro di campionato con l’obiettivo di riscattarsi dopo l’eliminazione in coppa Italia. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe di accumulare punti utili in chiave playoff, mantenendo alta la competitività e il ritmo della stagione. Una sfida che, senza enfasi, mira a consolidare le posizioni in classifica e a proseguire con determinazione il cammino nel campionato.

Bergamo e Uyba Busto Arsizio in campo per dimenticare l’eliminazione in coppa Italia ma soprattutto per centrare punti importanti in chiave playoff. La Volley Bergamo 1991, eliminata da Conegliano in Coppa Italia poco prima di Capodanno al termine comunque di una buona prestazione, ospita oggi pomeriggio alle 17 nel salotto della ChorusLife Arena la Reale Mutua Fenera Chieri quarta della classe (con una partita in meno di Novara terza) e ormai da qualche anno una certezza ad alto livello del campionato italiano. Sicuramente le piemontesi sono favoritissime ma la Volley Bergamo ha dimostrato, anche contro la prima della classe, di essere in forma e di poter mettere in difficoltà qualsiasi formazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

