Una nuova vita dove è stata girata la serie | le location

Da today.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Canale 5 parte la nuova serie “Una nuova vita”. Le riprese sono state fatte in diverse location, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente. La trama parla di ritorni, segreti e seconde occasioni, e promette di catturare l’attenzione del pubblico fin dal primo episodio.

La nuova serie “Una nuova vita”, in onda su Canale 5 a partire da oggi, 28 gennaio 2026, si presenta come una storia di ritorni, segreti e seconde possibilità. Una fiction dove il regista Fabrizio Costa trova nelle Dolomiti e nel Trentino una cornice narrativa potente e ben riconoscibile.Una.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Canale5 Serie

L'altro ispettore, dove è stata girata la serie: le location

Sandokan dove è stata girata la serie le location da scoprire

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Entrando nel 2026 come DEREK | Stranger Things 5

Video Entrando nel 2026 come DEREK | Stranger Things 5

Ultime notizie su Canale5 Serie

Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Tutto quello che sappiamo su Una nuova vita, la fiction di Canale 5 girata in Trentino; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; Mediaset, arriva Una nuova vita: la trama, il cast e i personaggi della serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci.

una nuova vita doveUna vita nuova, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it

una nuova vita doveUna nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioniLa nuova serie in onda da domani, mercoledì 28 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie ' Una nuova vita ', che vede ... adnkronos.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.