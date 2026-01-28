Una nuova vita dove è stata girata la serie | le location

Questa sera su Canale 5 parte la nuova serie “Una nuova vita”. Le riprese sono state fatte in diverse location, creando un’atmosfera autentica e coinvolgente. La trama parla di ritorni, segreti e seconde occasioni, e promette di catturare l’attenzione del pubblico fin dal primo episodio.

La nuova serie “Una nuova vita”, in onda su Canale 5 a partire da oggi, 28 gennaio 2026, si presenta come una storia di ritorni, segreti e seconde possibilità. Una fiction dove il regista Fabrizio Costa trova nelle Dolomiti e nel Trentino una cornice narrativa potente e ben riconoscibile.Una.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Canale5 Serie L'altro ispettore, dove è stata girata la serie: le location Sandokan dove è stata girata la serie le location da scoprire La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Entrando nel 2026 come DEREK | Stranger Things 5 Ultime notizie su Canale5 Serie Argomenti discussi: In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Tutto quello che sappiamo su Una nuova vita, la fiction di Canale 5 girata in Trentino; Una nuova vita, quando inizia la nuova serie con Anna Valle; Mediaset, arriva Una nuova vita: la trama, il cast e i personaggi della serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci. Una vita nuova, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: trama, cast e puntateMercoledì 27 gennaio ha debuttato su Canale 5 la fiction Una nuova vita, che vede il ritorno della coppia formata da Anna Valle e Daniele Pecci nei panni ... fanpage.it Una nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioniLa nuova serie in onda da domani, mercoledì 28 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 Stasera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie ' Una nuova vita ', che vede ... adnkronos.com Tra i protagonisti della nuova fiction di Canale 5 Una nuova vita c'è anche Alessandro Tersigni ecco le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/una-nuova-vita-su-canale-5-anna-valle-e-la-mantide-in-cerca-di-riscatto - facebook.com facebook La nuova vita di Edoardo (18 anni) dopo i coltelli e la droga: «Mi sentivo forte, facevo paura agli altri. In realtà stavo morendo» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.