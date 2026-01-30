Le location di Colpa dei sensi la nuova serie su Canale 5 girata nei borghi d'Italia

Inizia questa sera su Canale 5 la nuova serie “Colpa dei sensi”, con Gabriel Garko. Le Marche fanno da sfondo, tra borghi e paesaggi autentici. Il set si sposta tra strade strette e architetture antiche, portando gli spettatori in un viaggio tra realtà e finzione. La serie mostra come i luoghi possano diventare protagonisti di un racconto avvincente.

In Colpa dei sensi, la serie con Gabriel Garko in onda stasera su Canale 5, le Marche sono palcoscenico vivo che racconta, con le sue architetture, i suoi paesaggi e la sua storia. La nuova serie "Colpa dei sensi" girata nelle Marche diretta da Simona e Ricky Tognazzi con Garko e Safroncik in onda dal 30 gennaio su Canale 5

