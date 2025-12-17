la kabel volley prato si lecca le ferite e vuol ripartire a testa alta

La Kabel Volley Prato affronta un periodo di difficoltà dopo due sconfitte al quinto set contro Cascina e Torretta. La squadra di serie C maschile si prepara a reagire con determinazione nell’ultima sfida prima delle festività, cercando di chiudere l’anno sportivo con un risultato positivo e ripartire con rinnovata energia.

Due tie-break amari ed una sfida tosta all’orizzonte. Non è un finale di anno facile per la formazione di serie C maschile della Kabel Volley Prato che, archiviate con amarezza le sconfitte al quinto set incassate contro Cascina e Torretta, è chiamata a rispondere presente nell’ultima gara prima delle festività. Il punto della situazione, in casa pratese, lo ha fatto coach Mirko Novelli, partendo dall’ultimo ko con Livorno: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte. Una squadra solida alla quale per lunghi tratti siamo stati anche superiori e contro la quale abbiamo fatto bene – commenta il tecnico della Kabel -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

