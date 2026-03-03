La marcia cambia tutto | 21 km e 42 km svolta epocale? Analisi di Stefano La Sorda

Nella puntata di Sprint Zone, Stefano La Sorda, giudice internazionale e tra i principali esperti di marcia atletica in Italia, ha discusso delle gare di 21 e 42 km. L’attenzione si è concentrata sulla trasformazione che sta attraversando questa disciplina a livello globale. L’intervista si è concentrata sul ruolo di La Sorda nel mondo della marcia e sul suo contributo all’analisi delle evoluzioni recenti.

?? Parliamo della vera rivoluzione del 2026: l’introduzione delle nuove distanze di 21,097 km e 42,195 km, le stesse di mezza maratona e maratona. Cosa cambia per atleti, preparazione, calendari e strategie? È una svolta tecnica o un terremoto regolamentare??? Analisi tecnica, scenari futuri e prospettive olimpiche in vista di Los Angeles 2028.?? Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti sull’atletica leggera! #Marcia #AtleticaLeggera #RaceWalking #MassimoStano #AntonellaPalmisano #Tokyo2021 #Olimpiadi #SprintZone #WorldAthletics #MezzaMaratona #Maratona #LosAngeles2028 #SportItaliano #AtleticaItalia Curling, l’Italia conquista l’argento ai Mondiali juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La marcia cambia tutto: 21 km e 42 km, svolta epocale? Analisi di Stefano La Sorda GFValCasies, spettacolo in tecnica libera: Ticcò e Di Centa firmano la 42 km, photofinish nella 30 kmLa 42ª GranFondoValCasies cala il sipario con una domenica di grande sci di fondo e un secondo giorno di gara in tecnica libera che non tradisce le... Leggi anche: GFValCasies, sole e neve da cartolina: Ferrari e Schmidhofer vincono la 42 km, Rinner e Müller dominano la 30 km La marcia cambia tutto: 21 km e 42 km, svolta epocale Analisi di Stefano La Sorda