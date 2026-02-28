GFValCasies sole e neve da cartolina | Ferrari e Schmidhofer vincono la 42 km Rinner e Müller dominano la 30 km

La GranFondoValCasies ha aperto la sua 42ª edizione con una giornata di sole e neve ottimale, attirando numerosi appassionati. Nella gara in tecnica classica, Ferrari e Schmidhofer sono arrivati primi sui 42 km, mentre Rinner e Müller hanno dominato la prova di 30 km. La competizione si è svolta su una pista in condizioni perfette, offrendo uno spettacolo di alto livello.

