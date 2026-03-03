La Madonna con Bambino torna nell' edicola in via Chiasso Barletti

Questa mattina a Lucca, la statua della Madonna con Bambino è stata rinstallata nell'edicola di via Chiasso Barletti. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini che hanno assistito all'inaugurazione. La statua, che era stata rimossa in passato, torna a essere visibile al pubblico in questa zona della città. L'intervento è stato completato nelle prime ore del giorno.

Lucca, 3 marzo 2026 – È stata inaugurata e ricollocata questa mattina, 3 marzo, nella sua edicola storica, all'angolo tra Chiasso Barletti e via Santa Lucia, la copia in resina della scultura raffigurante la Madonna con Bambino attribuita a Donatello e oggi conservata al Museo Nazionale di Villa Guinigi. L'amministrazione comunale e la Soprintendenza di Lucca hanno coordinato l'operazione e presieduto questo momento significativo per la città, che ha unito arte, memoria, devozione popolare e innovazione tecnologica. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Icone sacre. Ritorno alle origini", percorso di valorizzazione dell'edilizia devozionale del centro storico di Lucca, con particolare attenzione alle edicole sacre che per secoli hanno rappresentato punti di riferimento spirituale e identitario per la comunità.