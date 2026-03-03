La Lega punta sulla sicurezza Piunti | Serve spirito di comunità

La Lega ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla sicurezza urbana, coinvolgendo diversi esponenti politici. Piunti ha sottolineato l'importanza di uno spirito di comunità per affrontare le questioni legate alla sicurezza. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno discusso delle problematiche legate alla sicurezza nelle aree urbane.

Un confronto pubblico sulla sicurezza urbana, con la partecipazione di esponenti politici e rappresentanti delle forze operative, si è svolto sabato all’Accademia Risorgimento di San Benedetto, su iniziativa di San Benedetto Protagonista, lista guidata dall’ex sindaco Pasqualino Piunti, insieme a Risorgitalia e al gruppo Nuove Opportunità. In sala numerosi cittadini e diversi comitati di quartiere. Ad aprire l’evento l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. "Quello della sicurezza è un argomento che affrontiamo da anni sia a livello nazionale che territoriale e non avremmo mai pensato di dover assistere a certi episodi anche in una città come San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

