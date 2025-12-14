La Lega punta i piedi | Serve discontinuità sulle armi all’Ucraina
La Lega richiede una svolta sulle forniture di armi all’Ucraina, confidando in una possibile intesa tra i gruppi di maggioranza. La questione, al centro del prossimo decreto aiuti, sembra dipendere principalmente dall’azione della premier Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini, con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso prima delle decisioni ufficiali.
"Un’intesa si troverà", confidano dai pian alti dei gruppi parlamentari del Carroccio. Dando a intendere che la questione del dodicesimo decreto legge di aiuti economici e militari a Kiev, all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 22 o del 29 dicembre, è rimessa in modo pressoché esclusivo alla premier Giorgia Meloni e al suo vice leghista Matteo Salvini, insieme all’altro alleato e vicepremier azzurro Antonio Tajani. Nodo del contendere: la pedissequa riproposizione dei pacchetti di aiuti all’Ucraina, finora sempre varati col consenso unitario del centrodestra a scapito delle dichiarate riottosità leghiste, rispetto cui oggi il Capitano e il suo stato maggiore rivendicano un segnale politico e tecnico di "discontinuità", inteso ad assecondare il negoziato in corso con l’incalzante mediazione del presidente statunitense Donald Trump. Quotidiano.net
