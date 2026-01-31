La Lega punta sulla Sicurezza Salvini | Il decreto è urgente Ci sarà lo scudo per gli agenti

Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa in modo diretto, scendendo in strada senza troppi giri di parole. Questa volta l’occasione è il decreto che, secondo il leader della Lega, deve essere approvato in fretta. Con volantini in mano e senza l’abbigliamento da politico, Salvini si è fermato a parlare con i cittadini, promettendo uno scudo per gli agenti e ribadendo la priorità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Matteo Salvini punta tutto sulla sicurezza! Torna alle origini, scende in strada (senza felpa, solo il giubbotto Milano-Cortina) e, volantini alla mano, incontra i cittadini. Ieri a Firenze, oggi a Roma. Gazebo e raccolta firme per chiedere (a voce alta) la tutela legale per le forze dell'ordine. L'obiettivo del capo del Carroccio (non più capitano) è il decreto sicurezza, un pacchetto di norme che «non deve essere stravolto» dicono i leghisti. Il messaggio è chiaro: «il decreto serve ed è urgente». Secondo alcune indiscrezioni il Quirinale si sarebbe fatto sentire su alcuni temi che sarebbero da «rivedere», come la stretta sui coltelli «facili».

