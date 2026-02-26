La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di uno dei suoi talenti più promettenti fino al 2030, puntando ancora sul giocatore dopo le recenti difficoltà in campo internazionale. La decisione segna un segnale chiaro sulla volontà del club di rafforzare il proprio progetto a lungo termine e di continuare a investire sui giovani. La scelta arriva in un momento di riflessione dopo le recenti sfide in competizioni europee.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La scottante eliminazione dalla Champions League ha lasciato ferite profonde in casa Juventus. L’uscita dalla competizione europea, maturata anche dopo una prestazione opaca a Istanbul, ha alimentato rimpianti e riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sensazione è chiara, qualcosa in più si poteva fare. E forse si doveva. Eppure, nel momento più delicato della stagione, emergono segnali incoraggianti per la Juventus di Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Rinnovo McKennie fino al 2030: La Juventus riparte dal Texano dopo l’eliminazione in Champions

Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, i dettagli del rinnovoIl 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi.

Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovoIl 2030 è diventato il traguardo temporale a cui guarda la Juventus quando si tratta di chiudere il cerchio con accordi nuovi e ambiziosi.

Temi più discussi: Finalmente McKennie si è preso la Juve: contratto fino al 2030, le cifre del rinnovo; Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto; La Juve riparte dalle certezze: McKennie a un passo dal rinnovo fino al 2030.

Juventus, rinnovo per Pinsoglio ed è fatta per quello di McKennie!La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Carlo Pinsoglio fino al 2027, settimana prossima tocca a McKennie. generationsport.it

La prossima settimana l’annuncio del rinnovo di McKennieWeston McKennie e la Juventus, nei giorni scorsi, hanno trovato un accordo per il rinnovo fino al 2030. L'annuncio del prolungamento del contratto dell'americano con il club ... tuttojuve.com

#Juve, l’annuncio del rinnovo di #McKennie fino al 2030 è atteso per la prossima settimana Romeo Agresti - facebook.com facebook

Juve, l’annuncio del rinnovo di McKennie fino al 2030 è atteso per la prossima settimana. [ @romeoagresti] x.com