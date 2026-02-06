La Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno di nuovo la prossima settimana per discutere il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense. La società vuole tenere il giocatore, che potrebbe restare in bianconero ancora a lungo. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali.

La Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno nuovamente la prossima settimana per definire il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, questa trattativa ha una priorità tale da precedere quella di Kenan Yildiz. McKennie: un uomo da Champions Sei delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie verso il rinnovo e la permanenza in bianconero

Approfondimenti su Juventus McKennie

Spalletti ha le idee chiare sul rinnovo di McKennie, il centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Weston McKennie – The Most Versatile Player in the World

Ultime notizie su Juventus McKennie

Argomenti discussi: Tutti pazzi per McKennie: da Spalletti e i tifosi è considerato un punto fermo della nuova Juve; Rinnovo con la Juve vicino per McKennie: i dettagli e le cifre del nuovo accordo; Parma-Juve 1-4, la moviola: fallaccio su Troilo, McKennie rischia il rosso; Moviola Parma-Juventus, McKennie rischia il rosso: perché non è stato espulso.

Verso Inter-Juve: i diffidati che rischiano di saltare il derby d'ItaliaSi avvicina Inter-Juventus, uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ma prima entrambe le squadre saranno impegnate nella ventiquattresima giornata di campionato: i bianconeri ospiteranno la ... corrieredellosport.it

Juventus, rivoluzione in vista: chi parte e chi arrivaLa Juventus si prepara a disegnare un centrocampo nuovo per il prossimo mercato estivo, con una strategia di rifondazione della mediana che potrebbe vedere ... thesocialpost.it

La Juve abbandona la Coppa Italia Male Conceicao e Mckennie, si salva Locatelli: siete d'accordo con i nostri voti della gara @riccardo_meloniofficial #AtalantaJuve #Juventus #CoppaItalia #spazioj facebook

I diffidati verso Inter-Juventus: Locatelli e McKennie a rischio squalifica per il derby d'Italia x.com