Libano Idf | Ucciso capo delle forze Quds
L’ Idf ha annunciato di aver ucciso un comandante della Forza Quds, l’unità d’elite dei pasdaran iraniani, in una raid nella zona di Ansariyah, nel Libano meridionale. Si tratta di Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, «coinvolto negli ultimi anni nella pianificazione e nell’avanzamento di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele dalla Siria e dal Libano» secondo quanto riportato dalle forze armate israeliane. Faceva parte dell’Unità 840 «che si occupa della supervisione delle operazioni iraniane contro Israele ». Poche ore prima i media libanesi avevano dato notizia di un attacco condotto da un drone israeliano contro un veicolo su una strada in Libano che porta al confine con la Siria e l’Idf aveva confermato un raid «contro un agente terroristico», senza però fornire immediatamente ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Beirut: Serie di attacchi dell'Idf nel sud del Libano. Onu e 200 Ong: Israele apra agli aiuti - La denuncia dell'Onu: 10 dipendenti arrestati in Yemen dagli Houthi; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Medio Oriente; Libano, Idf colpisce 2 miliziani di Hezbollah. Domani a Parigi incontro per evitare escalation - USA: nuova stretta su immigrazione, vietato l'ingresso a cittadini di 12 Stati, limiti ai palestinesi; ISRAELHAMASWAR. Trump e Netanyahu pronti a dare vita alla seconda fase degli Accordi: nessuno vuole pattugliare Gaza. Nel frattempo la Linea Gialla diventa definitiva.
Israele, il funerale del primo soldato dell'Idf ucciso in Libano - Martigli, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, per parlare de Il romanzo del piccolo Messia (Solferino), scritto a ... quotidiano.net
In silenzio e con le braccia aperte, la preghiera del #Papa al porto di Beirut Leone XIV, al suo ultimo giorno in #Libano, si reca nel luogo scenario, nell'agosto 2020, della tragica esplosione che ha ucciso oltre 240 persone e ne ha ferite 7 mila x.com
“Da alcune settimane sono ripresi gli ordini di evacuazione in Libano da parte di Israele, nelle aree più soggette ai loro attacchi, soprattutto nel Sud”. Inizia così il suo racconto dal campo Vincenzo Paladino, operatore umanitario di INTERSOS nel Paese, testim - facebook.com facebook
