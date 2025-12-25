L’ Idf ha annunciato di aver ucciso un comandante della Forza Quds, l’unità d’elite dei pasdaran iraniani, in una raid nella zona di Ansariyah, nel Libano meridionale. Si tratta di Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, «coinvolto negli ultimi anni nella pianificazione e nell’avanzamento di attacchi terroristici contro lo Stato di Israele dalla Siria e dal Libano» secondo quanto riportato dalle forze armate israeliane. Faceva parte dell’Unità 840 «che si occupa della supervisione delle operazioni iraniane contro Israele ». Poche ore prima i media libanesi avevano dato notizia di un attacco condotto da un drone israeliano contro un veicolo su una strada in Libano che porta al confine con la Siria e l’Idf aveva confermato un raid «contro un agente terroristico», senza però fornire immediatamente ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Libano, Idf: «Ucciso capo delle forze Quds»

Leggi anche: Libano,Idf:ucciso comandante forza Quds

Leggi anche: Mo: Idf, 'eliminato capo logistica Forza Radwan nel sud del Libano'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Beirut: Serie di attacchi dell'Idf nel sud del Libano. Onu e 200 Ong: Israele apra agli aiuti - La denuncia dell'Onu: 10 dipendenti arrestati in Yemen dagli Houthi; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Medio Oriente; Libano, Idf colpisce 2 miliziani di Hezbollah. Domani a Parigi incontro per evitare escalation - USA: nuova stretta su immigrazione, vietato l'ingresso a cittadini di 12 Stati, limiti ai palestinesi; ISRAELHAMASWAR. Trump e Netanyahu pronti a dare vita alla seconda fase degli Accordi: nessuno vuole pattugliare Gaza. Nel frattempo la Linea Gialla diventa definitiva.

IDF: raid in Libano, ucciso comandante Forza Quds - Idf: ucciso comandante forza Quds in Libano L'Idf e lo Shin Bet hanno annunciato l'uccisione di un alto comandante dell'Unità Operazioni della Forza Quds iraniana in un attacco condotto questa mattina ... msn.com