la guerra infuria e nessuno ha capito cosa voglia fare il governo meloni

In Italia, il governo guidato da Meloni si trova al centro di un momento di grande incertezza mentre il conflitto vede una possibile prolongata durata. La situazione politica interna appare frammentata e poco coesa, e le decisioni prese sembrano più riferite a gestioni di emergenza che a strategie a lungo termine. Intanto, la guerra prosegue e le conseguenze sul paese restano da capire.

Mentre infuria la guerra con prospettive di durata lunga va in scena una politica italiana da operetta. Al terzo giorno dall'inizio del conflitto il Parlamento si è riunito – per l'esattezza la commissione esteri di Senato e Camera – ed è stato subito la Ballarò dei vecchi tempi con un ministro degli Esteri infuriato contro Giuseppe Conte infuriato pure lui: e quel «a me non mi chiamano Tony, a lei la chiamavano Giuseppi» gridato da Tajani è stato davvero un momento eduardiano, nel senso di De Filippo, o da bar di Caracas. L'aria era già pesante. Il capo del M5s aveva messo nel mirino la rocambolesca vicenda del ministro della Difesa Guido Crosetto, ormai ingarbugliatosi nella ricostruzione dei fatti prestando il fianco a richieste di dimissioni che ovviamente, specie in una fase come questa, non hanno futuro.

Temi più discussi: Meloni sulla crisi in Medio Oriente: Non dilaghi. Su Trump è lite Tajani-Conte; Attacco all'Iran, Meloni in contatto con gli alletati riunisce il governo. Tajani: Pronti ad evacuare gli italiani; Diplomazia e sicurezza, gli obiettivi di Meloni dopo l'attacco in Iran: Caos figlio di guerra in Ucraina.

