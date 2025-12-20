Il regista del film con Shirley MacLaine e Debra Winger ha sottolineato un dettaglio sul lungometraggio con Jack Nicholson. James L. Brooks è stato intervistato in esclusiva da People e ha rimarcato un malinteso che circonderebbe il suo film, Voglia di tenerezza, che racconta il rapporto tormentato tra una madre e una figlia. Il film viene spesso etichettato come un dramma. In realtà, secondo il regista, si tratterebbe di una commedia, un genere che però spesso passa in secondo piano nelle descrizioni che riguardano il lungometraggio del 1983, tratto dal celebre romanzo di Larry McMurtry. Voglia di tenerezza è una commedia "Nessuno si rende conto che è una commedia, guardandolo in quell'ambiente la casa" spiega Brooks riguardo al film . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Voglia di tenerezza, James L. Brooks: "Nessuno ha mai capito che si tratta di una commedia"

Leggi anche: Tacchinardi convinto: «Spalletti ha voglia di mordere e ha dimostrato di avere le palle. Ha già capito una cosa della Juventus…»

Leggi anche: Juve Milan, quel bianconero è stato nuovamente bocciato: si può già definire flop? Voto 5 per il suo ingresso che non ha stupito nessuno: ecco di chi si tratta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jack Nicholson, clamoroso ritorno al cinema all'orizzonte? James L. Brooks alimenta le speranze; A James Brooks una stella sulla Walk of Fame di Hollywood; James Brooks riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood VIDEO; 'Voglia di tenerezza' l'affettività come percorso personale.

Voglia di tenerezza, James L. Brooks: "Nessuno ha mai capito che si tratta di una commedia" - Il regista del film con Shirley MacLaine e Debra Winger ha sottolineato un dettaglio sul lungometraggio con Jack Nicholson. movieplayer.it

James Brooks riceve una stella sulla Walk of Fame di Hollywood - Il regista, produttore e sceneggiatore statunitense James Brooks ha festeggiato la sua stella sulla ... stream24.ilsole24ore.com