Avete capito cosa sta cercando di fare il governo con le nuove leggi sulla sicurezza?

Questa mattina il governo ha presentato le nuove leggi sulla sicurezza, suscitando già molte polemiche. Con lo scudo penale, le forze dell’ordine avranno più impunità e potranno agire senza rischiare di essere perseguitate. Intanto, chi protesta rischia di essere ulteriormente criminalizzato. La questione divide opinioni e crea scontro tra chi sostiene misure più dure e chi invece chiede più tutela dei cittadini e dei loro diritti.

Con lo scudo penale le forze dell’ordine godranno di spazi di impunità sempre maggiori, mentre sarà criminalizzato ancora di più chi protesta. Il cocktail perfetto per fare la fine di Minneapolis.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

