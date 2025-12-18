Ue Coldiretti Arezzo con la Toscana in piazza a Bruxelles | Von der Leyen uccide l’agricoltura e fa ammalare i cittadini europei

In piazza a Bruxelles, Coldiretti Arezzo e la Toscana denunciano con forza le politiche europee, accusando Von der Leyen di mettere a rischio l’agricoltura e la salute dei cittadini. Migliaia di agricoltori provenienti da tutta Europa si sono riuniti per chiedere un cambiamento urgente, evidenziando come le scelte attuali minino il futuro del cibo sano e delle imprese agricole italiane.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – “Questa Europa sta uccidendo il suo futuro: affama chi produce cibo sano e fa ammalare i suoi cittadini”: è un attacco senza precedenti quello che parte dalle strade e piazze di Bruxelles dove gli agricoltori ed agricoltrici di Coldiretti si sono ritrovati insieme, presente con la Toscana una delegazione aretina con il Presidente Lidia Castellucci, il Vicepresidente Enrico Lelli, il presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio, il Delegato Giovani James Lewis Benedetto ed il Direttore Raffaello Betti, con oltre venti mila colleghi arrivati da molti paesi europei, per denunciare la deriva autocratica imposta da Von der Leyen, che vuole togliere risorse alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati, minando così anche la salute dei cittadini consumatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

