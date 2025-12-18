Coldiretti a Bruxelles | Via i tecnocrati dall’Ue von der Leyen uccide l’agricoltura
Coldiretti denuncia a Bruxelles l’allontanamento dell’UE dai cittadini, accusando von der Leyen di mettere a rischio l’agricoltura e la sicurezza alimentare europea. Secondo l’associazione, è urgente eliminare i tecnocrati che condizionano le decisioni e compromettono il futuro dell’Unione, per preservare il settore agricolo e tutelare i 400 milioni di cittadini europei.
«Per salvare l’agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 400 milioni di cittadini occorre mandare via i tecnocrati che condizionano un’Unione Europea sempre più lontana dai cittadini e pericolosamente vicina alla sua implosione». È il messaggio scandito dalle migliaia di agricoltori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
