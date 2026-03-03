La guerra ferma anche la scherma | salta il Trofeo Luxardo

La Federazione Internazionale di Scherma ha annunciato la sospensione di tutte le tappe di Coppa del Mondo, comprese quelle di Il Cairo e Atene, in programma tra il 5 e l’8 marzo. La decisione è stata presa per assicurare la sicurezza e l’equità delle competizioni, coinvolgendo direttamente il Trofeo Luxardo, che non si terrà nelle date stabilite.

La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha sospeso tutte le gare di Coppa del Mondo tra il 5 e l'8 marzo, inclusi gli eventi di Il Cairo e Atene, «per garantire la massima sicurezza ed equità competitiva», è stato spiegato con una nota ufficiale.