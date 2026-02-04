Barcellona crolla il traffico merci con l' Europa Il porto isolato costa 9 milioni di euro al giorno

La crisi ferroviaria a Barcellona si fa sentire pesantemente. Il traffico merci con l’Europa è in calo, e il porto si trova isolato, con costi che superano i 9 milioni di euro al giorno. La situazione si trascina da settimane, e le perdite per l’economia catalana aumentano di giorno in giorno. Le autorità cercano soluzioni, ma finora nessuna sembra in grado di risolvere il problema.

Una crisi ferroviaria che non sembra terminare, e che giorno dopo giorno causa ingenti perdite per l'economia catalana. Da oltre due settimane, secondo le stime di El País, nel porto di Barcellona il traffico di treni merci provenienti da Francia, Germania e Polonia, è diminuito dell'80% rendendo di fatto il porto della città catalana, un hub isolato. L'accaduto Questa improvvisa crisi è stata causata dalla tragedia avvenuta a Gelida, vicino Barcellona, il 20 gennaio scorso, quando in seguito a un incidente ferroviario, costato la vita a un macchinista in formazione, le autorità catalane hanno deciso di chiudere il tunnel di Rubi, che ha totalmente interrotto l'unico accesso commerciale internazionale attraverso i Pirenei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

