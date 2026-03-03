La Guardia di Finanza di Avellino dona giocattoli ai bambini insieme all’UNICEF
Oggi la Guardia di Finanza di Avellino ha consegnato giocattoli ai bambini presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF. Il Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Leonardo Erre, insieme a un gruppo di militari, ha portato i regali donati dai reparti delle forze di polizia. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti dell’UNICEF e ha visto la consegna di numerosi giocattoli destinati ai piccoli.
In data odierna, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, Col. t.SPEF Leonardo Erre e un’aliquota di militari, rappresentanti dei Reparti alle dipendenze, si sono recati presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino per la consegna di giocattoli donati dalle Fiamme Gialle irpine a sostegno dei bambini, nell’ambito delle iniziative “Un gesto di cuore per il futuro dei bambini” e “Insieme per un Sorriso” promosse dal Comitato UNICEF. Erano presenti all’iniziativa la Prof.ssa Tonia De Giuseppe, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, e personale volontario che hanno ringraziato il Corpo per la vicinanza e la solidarietà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
