Giocattoli e attenzione | la città di Avellino pensa ai bambini delle madri detenute

Il 3 gennaio ad Avellino, un incontro insolito si è svolto in un cocktail bar di Corso Vittorio Emanuele II, dedicato a sensibilizzare sull’importanza dei giocattoli e dell’attenzione per i bambini delle madri detenute. Un momento di confronto sobrio e rispettoso, volto a evidenziare un tema spesso trascurato, con l’obiettivo di promuovere iniziative di supporto e tutela per i più piccoli coinvolti in questa realtà.

