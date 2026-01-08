Roma | la Guardia di Finanza porta doni ai bambini del Policlinico Gemelli

La Guardia di Finanza di Roma ha visitato il Policlinico Gemelli, portando doni ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica. L’iniziativa mira a esprimere solidarietà e supporto alle famiglie dei giovani pazienti, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità. Un gesto semplice che sottolinea l’importanza di vicinanza e attenzione verso chi affronta momenti difficili.

Una delegazione del I Gruppo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha effettuato una visita presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, precisamente nel reparto di Oncologia pediatrica, con l'intento di trasmettere un messaggio di solidarietà e portare doni ai giovani pazienti e alle loro famiglie. L'Unità operativa, che rappresenta un centro di riferimento per l'Oncologia pediatrica, è costantemente attiva non solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria, ma anche nella promozione di attività ludico-ricreative che mirano a rendere il percorso di cura più sereno e meno gravoso per i piccoli pazienti.

