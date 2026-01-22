Influencer rapita in pieno giorno in Messico il video choc dell’agguato | La Nicholette sparita dopo l’imboscata

Nella giornata di oggi si è diffuso un video che mostra un'imboscata in Messico, durante la quale è scomparsa Nicole Pardo Molina, nota influencer di OnlyFans. Il filmato ha attirato l’attenzione online, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni e sulla sua sorte. La vicenda evidenzia la crescente presenza di rischi e insidie che coinvolgono personaggi pubblici sui social media.

Il video choc del rapimento della star di OnlyFans fa il giro del web, apprensione per le sorti di Nicole Pardo Molina. Un rapimento in pieno giorno, ripreso dalle telecamere, che ha scosso il Messico e il mondo dei social. Nicole Pardo Molina, influencer americana di 20 anni conosciuta online come La Nicholette, è stata sequestrata a Culiacán, nello Stato di Sinaloa, davanti a un centro commerciale del quartiere residenziale Isla Musala. Il sequestro della star di OnlyFan s è avvenuto mentre la giovane era alla guida del suo Tesla Cybertruck lilla, un veicolo inconfondibile che l’aveva resa facilmente riconoscibile in città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Influencer rapita in pieno giorno in Messico, il video choc dell’agguato: La Nicholette sparita dopo l’imboscata Leggi anche: Follia in pieno giorno: sfonda la vetrina di un negozio, poi minaccia i passanti. Il video choc Leggi anche: Molestie sessuali durante un incontro coi cittadini: il video choc sulla presidente del Messico Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. La lezione di un pm al prof. Barbero sul referendum: "Si è riscoperto influencer, meglio si occupi di guerre puniche", dice Gennaro Varone, che smonta pezzo per pezzo le argomentazioni dello storico. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.