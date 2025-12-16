Famiglia nel bosco oggi l' udienza d' appello con la speranza di far tornare i tre bambini a casa per Natale

L'udienza d'appello riguardante i tre bambini della

È fissata per martedì 16 dicembre l'udienza 'documentale', con la trasmissione degli atti per via telematica, sull'immediato futuro dei bambini della “famiglia nel bosco” di Palmoli. L'obiettivo dei genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, è riuscire a ottenere un passo indietro. Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza in tribunale - 1mattina News 04/12/2025

Famiglia nel bosco, oggi l’udienza d’appello contro l'ordinanza del Tribunale dei minori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, oggi l’udienza d’appello contro l'ordinanza del Tribunale dei minori ... tg24.sky.it