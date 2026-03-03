Durante la Milano Fashion Week, Ermanno Scervino ha presentato la sua collezione, concentrandosi su una femminilità che combina romanticismo e seduzione. La sua filosofia si basa sul fatto che gli abiti non devono imporre un’identità, ma esaltare chi li indossa. La sfilata ha attirato l’attenzione per la proposta di uno stile che si distacca dagli stereotipi tradizionali, offrendo interpretazioni nuove della donna moderna.

Ermanno Scervino, protagonista alla Milano Fashion Week, continua a dare forma a una femminilità che unisce romanticismo e seduzione: «Gli abiti non nascono per imporre un’identità, ma per valorizzare chi li indossa. Oggi si osa di più. La strada è fonte d’ispirazione». C’è una sensualità che non alza la voce, una tensione sottile tra disciplina e desiderio, tra struttura e pelle. È lì che si muove Ermanno Scervino, che prima ancora di diventare un marchio globale è stato un’idea precisa di femminilità: colta ma istintiva, romantica ma mai fragile, consapevole del proprio potere. Una donna che decide come e quando essere guardata. Da Firenze al mondo, Scervino ha costruito un linguaggio che unisce disciplina sartoriale e tensione emotiva, materia e corpo, rigore e seduzione. 🔗 Leggi su Laverita.info

«La donna moderna sfugge agli stereotipi»

