J-Ax a Sanremo 2026 | l'esordio da solista e le critiche agli stereotipi italiani

J-Ax, nome di Alessandro Aleotti, ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 per presentare il brano

J-Ax, nome d'arte di Alessandro Aleotti, sarà uno dei 30 concorrenti, nella sezione Big, al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Italia Starter Pack": l'esordio da solista dopo 36 anni di carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

