Un’altra trappola online fa paura agli utenti italiani. Questa volta, basta aprire un’email e scansionare un QR code per perdere tutto. I cybercriminali continuano a inventare trucchi nuovi, più difficili da bloccare anche con gli antivirus più aggiornati. Gli utenti devono stare sempre all’erta, perché le minacce informatiche non dormono mai.

Le minacce informatiche non vanno mai in vacanza. Mentre gli utenti si abituano a difendersi da virus tradizionali e phishing ormai noti, i cybercriminali affilano nuove armi, più sofisticate e difficili da intercettare. Barracuda, azienda di riferimento nel settore della sicurezza informatica, ha recentemente documentato tre nuove tipologie di attacco che stanno mietendo vittime in tutto il mondo. Al centro della scena: codici QR costruiti in modo da risultare invisibili ai filtri antispam, finte notifiche di Microsoft Teams e browser fraudolenti che imitano alla perfezione le interfacce di Facebook. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Apri l’email, inquadri il QR code e ti rubano tutto: la trappola che sfugge agli antivirus

Approfondimenti su Apri email

Convocazioni giudiziarie fasulle: la trappola via email che spaventa gli italiani Il cyberspazio, non ci si stancherà mai di ripeterlo, non è un parco giochi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Comparacorsi. . Lunedì mattina. Apri il PC. 15 email. 3 report da scrivere. Una call di allineamento. Ora immagina di trovare i report già pronti. I rischi già mappati. I follow-up già inviati.Non è fantascienza. È quello che fanno i PM che hanno integrato l'AI. Maste - facebook.com facebook