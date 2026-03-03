La destra boccia la settimana corta no all'orario di lavoro ridotto proposto dalle opposizioni

La Camera ha deciso di bocciare la proposta delle opposizioni di introdurre la settimana corta lavorativa in Italia. La discussione si è concentrata sulla questione dell’orario di lavoro ridotto, con la maggioranza che ha espresso un voto contrario all’idea. La proposta, quindi, non ha superato il voto e non sarà adottata nel Paese.

La Camera ha respinto la proposta delle opposizioni di introdurre in Italia la settimana corta lavorativa. Nonostante la richiesta di Pd, M5s e Avs di aprire un confronto sul tema, il centrodestra si è schierato contro. Se fosse passata, la legge avrebbe portato a lavorare solo quattro giorni a settimana invece di cinque, a parità di salario.