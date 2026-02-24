Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio | destra boccia proposta delle opposizioni

La commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio. La discussione si è concentrata sulla copertura finanziaria, che secondo i membri della maggioranza, non garantisce le risorse necessarie. La proposta prevedeva un'agevolazione uguale per entrambi i genitori, ma non sono stati trovati accordi sulla sostenibilità economica. La questione rimane aperta e si attende una nuova proposta.

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario. Dopo i rilievi della Ragioneria sulle coperture al provvedimento la commissione ha approvato un parere soppressivo per l'Aula.

Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli”In Italia, la proposta di legge per parificare il congedo parentale tra madri e padri, sostenuta da opposizioni come PD e M5s, prosegue il suo iter in Commissione Lavoro alla Camera.

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone.

