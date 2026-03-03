La democrazia deve difendersi Parla Amidror ex consigliere per la sicurezza d’Israele

L'ex consigliere per la sicurezza israeliano ha dichiarato che Hezbollah ha lanciato missili e droni contro Israele, considerando l'azione come una dichiarazione di guerra. La situazione tra le due parti si è intensificata con questa escalation. Nessun altro dettaglio sui movimenti o le conseguenze di questi attacchi è stato fornito. Le tensioni tra Israele e Hezbollah continuano a crescere senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

L'ex generale di stato maggiore israeliano invita a trarre numerose lezioni dalla guerra in medio oriente: "Non c'è più paura di affrontare il male e le dittature. Il tempo in cui le democrazie come Israele e America guardano i nemici e si ritirano impauriti è finito. La democrazia deve essere aggressiva di fronte alle minacce" "Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano "Hezbollah è entrato in guerra, lanciando missili e droni contro Israele e per noi è una dichiarazione di guerra". Così al Foglio Yaakov Amidror, ex generale di stato maggiore israeliano e consigliere per la sicurezza nazionale del governo di Benjamin Netanyahu.