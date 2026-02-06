Fuori Israele dalle Olimpiadi | la Lega contro il consigliere Kaabour

A Genova, la Lega attacca il consigliere del Pd Si Mohamed Kaabour dopo aver condiviso su Facebook un messaggio che chiede di eliminare Israele dalle Olimpiadi. La polemica aumenta già le tensioni in città, dove i commenti si moltiplicano e le opposizioni chiedono chiarimenti.

Ancora polemiche a Genova. Questa volta a finire nel mirino è il consigliere del Partito Democratico con delega alle Relazioni Internazionali, Si Mohamed Kaabour, per aver condiviso su Facebook un post con la scritta “Fuori Israele dalle Olimpiadi”. Una posizione che per la capogruppo della Lega.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A Torino si sono riuniti alcuni manifestanti in piazza Castello al termine del percorso piemontese della torcia olimpica Milano-Cortina 2026.

Il 16 gennaio, a Piacenza, la fiaccola olimpica attraverserà il centro storico, culminando in un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli.

