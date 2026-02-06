Mohammed Kaabour, consigliere comunale di Genova del Pd, ha chiesto di escludere Israele dalle Olimpiadi di Milano e Cortina. La sua proposta ha scatenato reazioni forti: la Lega ha definito il suo gesto grave e ideologico. La polemica si infiamma tra chi sostiene il boicottaggio e chi invece difende lo sport e la cooperazione internazionale.

Si Mohammed Kaabour, consigliere comunale genovese con delega alle Relazioni internazionali, promuove il boicottaggio d'Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'esponente, che non è di Avs né un grillino ma del Pd, ha condiviso via Instragram, in una "storia", un'immagine del tutto esplicativa. " Fuori Israele dalle Olimpiadi". Il fatto che Kaabour sia un pro Pal è noto. Ma non tutti coloro che sostengono la causa palestinese, nel Pd, stanno sostenendo campagne di boicottaggio nei confronti di Israele. Anche le frange massimaliste del Nazareno, insomma, evitano. La Lega, con il consigliere comunale Paola Bordilli, ha polemizzato subito con Kaabour. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il consigliere pro Pal del Pd attacca Israele: "Fuori dalle Olimpiadi". La Lega: "Gesto grave e ideologico"

Approfondimenti su Pal Consigliere

A Genova, la Lega attacca il consigliere del Pd Si Mohamed Kaabour dopo aver condiviso su Facebook un messaggio che chiede di eliminare Israele dalle Olimpiadi.

Un gruppo di attivisti pro Palestina ha organizzato un flash mob in campo San Samuele a Venezia, durante il passaggio della fiamma olimpica in Canal Grande.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pal Consigliere

Argomenti discussi: Pedofilia, nei guai il consigliere pro Pal; Il consigliere comunale trentino che aiuta i palestinesi (disarmati!) a resistere alla violenza dei coloni nei Paesi di No Other Land; Question time Fiazza (Lega): La Regione prenda posizione sui fatti accaduti a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna; Pro Pal indagati a Bologna per il cortei per Gaza, è scontro politico. Lega: giusto punire i reati. Coalizione Civica: vendetta contro il movimento.

Il consigliere pro Pal del Pd attacca Israele: Fuori dalle Olimpiadi. La Lega: Gesto grave e ideologicoSi Mohammed Kaabour ha condiviso una storia in cui promuove il boicottaggio dello Stato ebraico. Il Carroccio: Il primo cittadino e il partito del consigliere approvano o no questa posizione? ... ilgiornale.it

Pro Pal indagati a Bologna per il cortei per Gaza, è scontro politico. Lega: giusto punire i reati. Coalizione Civica: vendetta contro il movimentoSotto la lente sono le manifestazioni del 22 settembre e del 3 ottobre 2025. Tra i reati contestati il blocco stradale, il danneggiamento, la resistenza a pubblico ufficiale. Gli avvocati dei manifest ... corrieredibologna.corriere.it

FABRIANO - Consigliere Comunale Pino Pariano: "Fabriano non si merita un'Amministrazione che con il silenziatore chiude agli spettatori quattro impianti - palestre Collodi e Mazzini, PalaCesari e PalaFermi - e non lo comunica alla cittadinanza". Continua: " facebook