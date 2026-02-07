Il Carnevale di Montemaggiore Belsito | una festa colorata e allegra per tutta l' intera comunità

La festa di Carnevale a Montemaggiore Belsito inizia il 7 febbraio e durerà fino al 17. La comunità si prepara a riempire le strade di colori, musica e allegria. Sono giorni di festeggiamenti, sfilate e divertimento per grandi e piccoli. La città si veste a festa e tutti aspettano con entusiasmo questa tradizione che riunisce e coinvolge l’intera popolazione.

Montemaggiore Belsito, si colora di gioiosa allegria, dal 7 al 17 Febbraio 2026, per festeggiare il carnevale. La Comunità di Montemaggiore Belsito si unisce per celebrare una delle feste più attese dell'anno, con un programma ricco di eventi e attrazioni per grandi e piccini.

