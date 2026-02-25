Carnevale a Montemaggiore Belsito

Prima domenica di Quaresima si è svolta la sfilata dei carri di Carnevale, una scelta condivisa da numerosi comuni siciliani dopo il rinvio causato dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l’isola nell’ultima domenica di carnevale. Dopo tanto lavoro e impegno anche Montemaggiore ha deciso di non rinunciare alla sfilata e di recuperarla nella Prima Domenica di Quaresima. Nel pomeriggio genitori e piccini si sono radunati lungo il percorso dei carri allegorici,realizzati con impegno, dedizione e creatività da tutti i genitori della scuola elementare e dell’infazia. Apre la sfilata il carro dei Minions, i bambini della seconda elementare a seguire il carro dei bambini della terza elementare che rappresentavano le Matite Colorate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

