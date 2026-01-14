L’arte orafa di Sciacca in mostra a Palermo le creazioni di Laura Di Giovanna Nocito a Villa Zito

L’arte orafa di Sciacca è protagonista a Palermo, dove le creazioni di Laura Di Giovanna Nocito sono esposte nel percorso “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo” presso Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia. L’esposizione mette in luce l’eccellenza artigiana dell’oreficeria siciliana, offrendo un approfondimento sulla tradizione e sulla storia di questo ricco patrimonio culturale.

