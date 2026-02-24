Arquà Petrarca | la Chiesa di Santa Maria Assunta celebra il millenario

Il millenario della Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arquà Petrarca ha portato una folla di fedeli nel borgo, attirata dalla storia secolare dell’edificio. La celebrazione di venerdì sera ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori, interessati a conoscere i dettagli di questa ricca tradizione religiosa. La presenza del Vescovo di Padova ha rafforzato il valore simbolico dell’evento, che si inserisce nel calendario delle manifestazioni storiche della zona. La festa continua con un momento di condivisione tra tutti i presenti.

Le prime testimonianze documentali relative alla chiesa risalgono al 1026. Nel corso dei dieci secoli di storia, l'edificio ha subito numerose trasformazioni. Venerdì 27 febbraio, alle ore 20:00 messa solenne con il Vescovo Claudio Cipolla Venerdì 27 febbraio, alle ore 20:00, il borgo di Arquà Petrarca commemorerà i mille anni della Chiesa di Santa Maria Assunta con una celebrazione solenne presieduta dal Vescovo di Padova, Mons. Claudio Cipolla. L'evento segna un traguardo storico per uno dei principali luoghi di culto dei Colli Euganei. La chiesa è nota a livello internazionale per il suo legame con Francesco Petrarca: qui si tennero le esequie del poeta nel 1374 e, per sua volontà testamentaria, le sue spoglie riposano ancora oggi nel sarcofago situato sul sagrato dell'edificio.