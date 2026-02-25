Torino | 32 alloggi solidali con energia verde e comunità inclusiva

Nel cuore di San Donato, quartiere di Torino, prende vita un progetto che potrebbe ridefinire il concetto di housing sociale. Trentadue nuovi alloggi, tra trilocali e bilocali, sono stati inaugurati in via Vagnone con un investimento di sei milioni di euro. Il progetto, promosso dal Comune, non si limita a offrire un tetto, ma punta a creare un vero modello di comunità solidale, coniugando innovazione tecnologica, sostenibilità e inclusione sociale. Il complesso, situato in Circoscrizione Quattro, è frutto di un finanziamento principale dei fondi Pon Metro, integrato da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Gli alloggi, distribuiti tra otto trilocali e ventiquattro bilocali, sono stati realizzati in un immobile di proprietà comunale. La struttura si distingue per un sistema di controllo digitale degli accessi e un impianto fotovoltaico che ridurrà i costi di gestione e le emissioni inquinanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

