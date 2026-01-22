L’Arezzo e la forza dei numeri Il rush finale con tanti record

L'Arezzo si distingue nel campionato grazie ai numeri, che riflettono la solidità della squadra di Bucchi. Analizzare le statistiche permette di comprendere meglio il suo primato in classifica e la fuga verso la serie B, con un vantaggio crescente su rivali come Ravenna e Ascoli. Questi dati testimoniano la forza del Cavallino nel rush finale, confermando un percorso competitivo e ben strutturato.

I numeri sono freddi, ma spesso spiegano molto più di tante argomentazioni. Ecco allora che analizzando le statistiche dell’Arezzo ci accorgiamo di quanto siano indicativi della forza della squadra di Bucchi e certifichino il primato solitario in classifica e la fuga verso la serie B che sta maturando giornata dopo giornata e dopo lo strappo che ha portato il Cavallino a galoppare a +7 dal Ravenna e addirittura +12 sull’Ascoli. Tanto per cominciare gli amaranto sono la formazione che ha vinto di più nel girone: sono ben 15 le partite terminate con i tre punti sulle 21 complessive disputate. E non va dimenticato che sul campo sarebbero, in realtà, una in più senza l’esclusione del Rimini che ha di fatto annullato il successo in Romagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

