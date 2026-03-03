La carabiniera investita a un posto di blocco | Non l’ho vista avevo il vetro appannato

Una carabiniera è stata investita durante un posto di blocco e ha spiegato di non aver visto l’auto che l’ha investita perché il vetro dell’auto era appannato. La donna ha riferito di aver avuto difficoltà a vedere chiaramente prima dello scontro e ha fornito questa versione agli investigatori. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da automobilisti e forze dell’ordine.

«Non l'ho vista, avevo il vetro appannato». Si è giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della polizia locale sul posto per gli accertamenti, una 22enne italiana che intorno alle 21 di ieri, al volante di una Fiat Panda, ha investito una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare per un posto di controllo. La ragazza, che ha centrato il carabiniere scelto facendola sbalzare in avanti per diversi metri, si è fermata subito dopo. La carabiniera era in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri.