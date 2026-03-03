Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita intorno alle 21 di ieri durante un posto di blocco in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. L’incidente si è verificato mentre l’agente si trovava sul luogo, con il vetro dell’auto appannato. La donna è stata colpita da un veicolo che passava in quel momento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita. "Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale sul posto per gli accertamenti, la 22enne. La ragazza, che ha centrato il carabiniere scelto facendola sbalzare in avanti per diversi metri, si è fermata subito dopo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Avevo il vetro appannato”. Carabiniera investita ad un posto di blocco

Auto non si ferma al posto di blocco: carabiniera investita a CerveteriUna carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita a un posto di blocco a Marina di Cerveteri, sul litorale laziale a nord di...

Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un'auto guidata da una donna: è in codice rossoDramma a Cerenova, frazione di Cerveteri nella provincia di Roma: una carabiniera è stata investita mentre stazionava in un posto di controllo...