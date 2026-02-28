Ritardi nei lavori al Poliambulatorio di Ustica senza camera iperbarica a rischio la stagione delle immersioni

I lavori al Poliambulatorio di Ustica, che prevedono la trasformazione in una Casa di comunità, sono stati temporaneamente rallentati dopo sei settimane di attività. La mancanza di una camera iperbarica potrebbe mettere a rischio la stagione delle immersioni sull’isola. Il progetto, del valore di 1,5 milioni di euro, si trova ora in una fase di sospensione temporanea, lasciando incertezza sui tempi di completamento.

Per circa sei settimane i lavori sono andati avanti spediti con l'obiettivo di trasformare il Poliambulatorio di Ustica, futura Casa di comunità, in una struttura moderna ed efficiente, con una maggiore offerta di servizi grazie a un progetto ormai in fase di esecuzione e a un appalto da 1,5. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

