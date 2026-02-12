I lavori nell’area del pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzolani Vandini’ di Argenta sono iniziati il 9 febbraio. Da allora, vengono eseguiti interventi di modifica proprio vicino alla camera calda, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini. La zona è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori, che dureranno alcune settimane. Nessun disagio grave è stato segnalato finora, ma si aspettano lievi rallentamenti nelle attività.

A partire dal 9 febbraio hanno preso avvio i lavori presso l’area del pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzolani Vandini’ di Argenta. Per tutta la durata dei lavori sarà garantita la piena continuità dell’attività sanitaria, assicurando il mantenimento degli accessi sia pedonali sia veicolari. Nelle prime fasi l’intervento interesserà principalmente gli spazi della camera calda, senza impatti sugli accessi pedonale e carrabile, che resteranno invariati. Tuttavia, a partire da lunedì 16, per consentire la realizzazione della parete divisoria del cantiere, l’area della camera calda subirà una lieve riduzione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Pronto Soccorso Argenta

L’Ospedale Santa Maria Terni sta portando avanti i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti.

L'Ospedale Maria Vittoria di Torino ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo ampliamento del pronto soccorso, reso possibile da un investimento di un milione di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pronto Soccorso Argenta

Argomenti discussi: Procedono, e si avviano verso la conclusione, i lavori di bonifica e riqualificazione dell’area ex PMAR di via Mazzone; Lavori nell'area del pronto soccorso dell'ospedale, modifiche vicino alla camera calda; Borgosesia: conclusi i lavori di ampliamento del Pronto soccorso, realizzata una nuova area OBI; Sassuolo: il cronoprogramma dei lavori nell’area Palazzaccio, l’ex 189 di via Circonvallazione.

Colle del Sole: i lavori nell’area giochi di via delle Vigne sono fermi, i vandali noIl progetto, finanziato con i fondi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientra nel programma dateci spazio. Il governo ha messo a disposizione della capitale un milione di euro per ... romatoday.it

Al via i lavori di bonifica nell'area di Bagnoli per l'America's Cup 2027(LaPresse) Sono iniziati i lavori per la bonifica di Bagnoli, nell'area che ospiterà i team della 38ma edizione dell'America's Cup che si svolgerà a Napoli nella primavera del 2027. Le bonifiche ... video.corriere.it

+++ TERMINATI I LAVORI NELL'EX CASA DELLE SUORINE, DARA' UN TETTO A CHI L'HA PERSO +++ Si chiamerà Housing First - Centro di Ospitalità Temporanea per persone fragili senza fissa dimora, l’immobile di proprietà dell’Asp Terre d’argine in via - facebook.com facebook

Parco Maugeri, partono i lavori nell'area parcheggio: nuovo asfalto e cento posti auto x.com