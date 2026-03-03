La bretella Capriolo-Sarnico si prepara a diventare realtà, secondo quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini. La modifica stradale riguarda un tratto tra Capriolo e Sarnico, in provincia di Brescia. L’obiettivo è migliorare la viabilità della zona, con lavori che dovrebbero partire nei prossimi mesi. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di realizzazione.

Capriolo (Brescia) – Presto la bretella stradale Capriolo-Sarnico potrebbe diventare una realtà Parola del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Matteo Salvini che questa sera ha incontrato il sindaco di Capriolo e una folta delegazione di altri primi cittadini del territorio della Franciacorta, del lago d’Iseo e delle Valcalepio. Matteo Salvini a Capriolo (Brescia): "La bretella si farà" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Da anni il territorio chiede la nuova infrastruttura, che andrebbe ad alleviare il traffico sia tra Sarnico, Paratico e Capriolo, sia tra Sarnico, Villongo e Castelli Calepio, ormai congestionato. Tempo fa,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo Salvini

Bretella Cisterna-Valmontone, il ministro Salvini a Latina per presentare l'avvio dei lavoriPresenti il 4 marzo anche il presidente della Regione, Rocca, e il commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, Mallamo Il ministro...

"No alla bretella stradale di Capriolo"Europa Verde dice no alla bretella stradale Capriolo–Sarnico e rilancia la ferrovia Palazzolo–Paratico, considerata la possibile alternativa a una...

Aggiornamenti e notizie su La bretella Capriolo Sarnico diventa...

La bretella Capriolo-Sarnico diventa realtà. Parola del ministro Matteo SalviniQuesta strada di cui si parla dagli anni ‘60 e che negli anni è stata pensata e ridisegnata ora la portiamo e inseriamo come priorità nel contratto di programma Anas. Poi mi impegno a trovare i soldi ... ilgiorno.it

No alla bretella stradale di CaprioloEuropa Verde dice no alla bretella stradale Capriolo–Sarnico e rilancia la ferrovia Palazzolo–Paratico, considerata la possibile alternativa a una infrastruttura ancora da progettare. Il traffico ... ilgiorno.it