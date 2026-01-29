no alla bretella stradale di capriolo

Europa Verde si oppone alla proposta di costruire la bretella stradale tra Capriolo e Sarnico. La loro idea è di puntare sulla ferrovia Palazzolo–Paratico, che potrebbe diventare l’alternativa più valida, invece di un nuovo tratto di strada ancora tutto da progettare. La questione resta aperta, con le comunità che aspettano di capire quale strada sarà scelta.

Europa Verde dice no alla bretella stradale Capriolo–Sarnico e rilancia la ferrovia Palazzolo–Paratico, considerata la possibile alternativa a una infrastruttura ancora da progettare. Il traffico passeggeri sulla tratta ferroviaria Palazzolo–Paratico (9,7 km) è stato sospeso il 30 giugno 1966, mentre il traffico merci è proseguito fino al 31 gennaio 1998. Da allora la linea è inutilizzata. "Nel frattempo, il traffico veicolare che attraversa l’abitato di Capriolo e il ponte tra Sarnico e Paratico è cresciuto costantemente, intasando i centri abitati e producendo effetti negativi sulla sicurezza, qualità dell’aria e vivibilità – spiegano Dario Balotta e Dario Buffoli di Europa Verde (foto) - Per decongestionare il traffico e ridurre l’ inquinamento atmosferico, sosteniamo la riattivazione del servizio viaggiatori sulla linea ferroviaria Palazzolo–Paratico, con una navetta di almeno 15 coppie di treni al giorno, a cadenza oraria, dalle 6 alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

